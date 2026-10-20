Ataque hutí deja 53 muertos y 200 heridos en Yemen

Al menos 53 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras un ataque con misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes contra una base militar en la provincia de Shabwa, en el sureste de Yemen, informó el Gobierno local.

Los proyectiles impactaron el Centro de Entrenamiento Ahmed Al-Sulaimani, situado en la base militar Al-Alam, donde recibía preparación nuevo personal de seguridad interna. Las autoridades precisaron que las cifras son preliminares y que los heridos están siendo atendidos en hospitales, mientras los pacientes en estado crítico fueron trasladados a centros especializados.

Los hutíes reivindicaron la acción a través de la cadena Al Masirah, que informó de ataques contra concentraciones de fuerzas respaldadas por Arabia Saudita. El grupo instó además a los yemeníes a abandonar los campamentos militares donde, según afirmó, Riad está desplegando efectivos.

Por su parte, las autoridades de Shabwa solicitaron al Gobierno y a la coalición liderada por Arabia Saudí sistemas de defensa antiaérea, vigilancia y alerta temprana.

En paralelo, fuerzas yemeníes respaldadas por Riad aseguraron haber abatido a 558 combatientes hutíes en las últimas 24 horas.

El ataque se produce en medio de la intensificación de los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales. Yemen permanece sumido en una guerra desde 2014, cuando los rebeldes ocuparon Saná y amplias zonas del norte del país. En 2015, una coalición encabezada por Arabia Saudí intervino para respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

Riesgo de escalada

Las embajadas de EEUU en 12 países de Medio Oriente emitieron ayer alertas de seguridad en las que piden a sus ciudadanos en Israel, Arabia Saudí, Irak, Líbano, Jordania, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Yemen e Irán que extremen la vigilancia.

Advierten a los ciudadanos estadounidenses de posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo debido al riesgo de una escalada militar vinculada a los hutíes de Yemen y a Irán.