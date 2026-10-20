Cristiano Ronaldo lidera la votación para elegir al mejor Balón de Oro de la historia

La histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo, esta vez fuera de las canchas. El balón de Oro lanzó una votación para elegir la mejor actuación de todos los tiempos entre los futbolistas que conquistaron el prestigioso premio en más de una oportunidad, y el portugués tomo una amplia ventaja sobre el capitán de la Selección argentina.

La encuesta denominada BOAT (Best of All Time), propones que los aficionados eligen qué edición del Balón de Oro representó la mejor actuación individual de la historia. Según los resultados difundidos. Cristiano Ronaldo encabeza las preferencias con el 62% de los votos por el galardón que obtuvo en 2008, mientras que Messi aparece segundo con el 13% por su consagración en 2012.

La diferencia entre ambos es de 49 puntos porcentuales y vuelve a poner frente a frente a dos de los máximos referentes del fútbol mundial. Sin embargo, la propuesta no busca determinar quién ganó más premios o quien tuvo la carrera más exitosa, sino identificar la temporada que los hinchas consideren más destacadas.

Cristiano Ronaldo, al frente con su temporada de 2008

El portugués consiguió su primer Balón de Oro en 2008, durante su etapa en el Manchester United . Aquella temporada quedó marcada por sus actuaciones en el fútbol inglés y europeo, con títulos colectivos y números individuales que lo consolidaron entre los mejores jugadores del mundo.

Ronaldo fue una de las figuras del equipo que conquistó la Premier League y la Liga de Campeones en la temporada 2007-2008. Además, terminó como máximo goleador de la liga inglesa con 31 goles.

Ese recorrido es el que, por el momento,concentra la mayor parte del respaldo en la votación impulsada por la organización del Balón de Oro.

Messi tiene dos de sus temporadas entre las más votadas

Del lado argentino, Messi aparece con dos de sus consagraciones entre las principales candidaturas. Su balón de Oro de 2012 ocupa el segundo lugar con el 13%, mientras que el correspondiente a 2023 reúne el 9%.

La temporada de 2012 quedó asociada a uno de los registros goleadores más extraordinarios de su carrera. El rosarino marcó 91 goles en un año calendario, una cifra histórica que todavía distingue aquella etapa de su trayectoria.

En tanto, el premio de 2023 estuvo atravesando por su consagración con la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y por su rendimiento durante su etapa en el Paris Saint-Germain.

Aunque Messi cuenta con ocho Balones de Oro, frente a los cinco de Cristiano Ronaldo, la encuesta evalúa cada una de las temporadas por separado. Por eso los votos del argentino se distribuyen entre diferentes ediciones del galardón.

Cómo sigue la votación del Balón de Oro

La iniciativa reúne a diez futbolistas que conquistaron el premio al menos dos veces. Además de Messi y Cristiano Ronaldo, la lista incluye a Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

La participación tiene un costo de un euro por voto y permite elegir distintas ediciones del premio. La votación comenzó a principios de octubre y permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 00, según el horario de París.

Con el cierre cada vez más cerca, Cristiano Ronaldo parte con una ventaja considerable gracias a su actuación en 2008. Messi, por su parte, mantiene dos de sus temporadas entre las tres más elegidas.

La encuesta reaviva así una discusión que atraviesa generaciones de aficionados: cual fue la mejor actuación individual de la historia del fútbol. Por ahora, el portugues se impone con claridad, aunque el resultado definitivo dependerá de los votos que se registren hasta el cierre.

Como votar en la encuesta del Balón de Oro

Los fanáticos del fútbol de todo el mundo pueden participar de la iniciativa que busca elegir la mejor actuación individual de la historia del Balón de Oro. La votación permite seleccionar entre diez grandes figuras que conquistaron el premio en más de una oportunidad, entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la iniciativa, conocer las temporadas seleccionadas y elegir cuál consideran que merece el reconocimiento. La participación tiene un costo de un euro por voto y estará habilitada hasta el 27 de octubre, a las 00, según el horario de París.