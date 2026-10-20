Javier Milei se burló de quienes dicen que la gente no llega a fin de mes

Durante su exposición ante representantes del sector petrolero en Neuquén, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica por sus declaraciones sobre la situación económica de los argentinos. El mandatario cuestionó a quienes aseguran que sus ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes, una afirmación que atribuyó al kirchnerismo y que descalificó con duras expresiones.

En ese contexto, Milei puso en duda ese planteo y lanzó una pregunta que provocó repercusiones: "Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?".

El Presidente también apuntó contra la oposición y los medios de comunicación, a los que acusó de instalar ese discurso. Sostuvo que algunas consignas pueden resultar atractivas, pero eso no significa que tengan fundamento. Para reforzar su postura, calificó como una "pelotudez emblemática" la idea de que los argentinos no llegan a fin de mes, aseguró que fue promovida por el kirchnerismo y afirmó que volvió a circular durante el último fin de semana.

En medio de sus críticas, Milei también utilizó la expresión "corruptos de los medios de comunicación", en un nuevo cuestionamiento público a la prensa.

A partir de ahí cambió el tono, casi a modo de burla. "'La gente no llega a fin de mes'. 'Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes'. 'No llegan al día 20'. ¿Podemos pensar un poquito lo que significa?. Les hago una pregunta, ¿si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen diez días son comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?".

"¿Ustedes se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa? Reflexionemos. No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país", siguió en medio de un discurso para cientos de personas que también era transmitido en vivo por las redes sociales.

Sus dichos, en un contexto en el que el endeudamiento familiar creció de manera exponencial y cayó el consumo, generaron fuerte indignación. El tono que usó para decirla, mucho más.

"Irrespetuoso el Presidente. Cuando falta sensibilidad y empatía, a veces lo mejor es hacer silencio. Hay argentinos que la están pasando mal, que sufren, que no llegan a fin de mes y que viven con angustia e incertidumbre. Aunque el Presidente no lo entienda o no los vea, esa realidad existe", criticó el diputado nacional Maxi Ferraro en su cuenta de Twitter.

Pero no fue el único. Al presidente de la Coalición Cívica ARI se le sumaron otros dirigentes de diferentes partidos, todos opositores a Milei, con la respuesta que el propio Presidente pide en su discurso: "¿Nadie se hizo la pregunta?".

Pablo Juliano, también diputado nacional, pero por la UCR, fue uno de los que tomaron la posta: "Sí, Presidente, nos la hicimos. La respuesta es que se endeuda. Pide fiado. Paga el supermercado en cuotas. Deja la boleta de la luz para el mes siguiente. Le pide ayuda a la familia. Después de casi tres años de gobierno, debería conocer la diferencia entre llegar a fin de mes y sobrevivir endeudado".

Y siguió: "La mora de las familias se multiplicó por cinco en menos de dos años y usted, en otra realidad, se burla".

Una encuesta que publicó Clarín hace poco menos de dos meses, mostró una clara foto de la situación, a la que ahora Milei intenta tildar de "pelotudez". El estudio nacional de Equipo Mide reveló una mirada crítica sobre la situación económica de los hogares. El 59% considera que está peor que hace seis meses, el 28% no llega a fin de mes y el 53% recurrió a préstamos, tarjetas o dinero prestado en los últimos tres meses.

A la hora de saber para qué se endeuda la gente, la respuesta reveló que lo hace para poder afrontar los gastos del mes. El 39% lo hace para comprar alimentos, el 18% para pagar servicios, el 16% para afrontar otras deudas, el 7% para el alquiler o las expensas, el 4% para reparaciones de emergencia y otro 4% para pagar otro crédito saca anteriormente.

Quien también se sumó a las críticas fue la diputada Marcela Pagano, antes alineada con el Presidente y ahora acérrima opositora: "Milei, el encierro y el diario que te escriben los bufones que te rodean te deja cada día más en ridículo. ¿Sabés cómo hacen los argentinos que no llegan a mediados de mes para comer sin sueldo? ¡Con endeudamiento!".

"Por eso, te doblamos el brazo y tu bloque de diputados tiene el miércoles que sentarse y dar quorum con un expediente que reconoce la problemática que vos mismo hace un mes negabas: el creciente endeudamiento familiar que castiga a la clase media, la tarjeta que se usa para financiar fideos y aceite", agregó.

Otra crítica llegó desde el polo opuesto a Milei. Fue la del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien utilizó una frase descalificadora contra el mandatario argentino. "Para Milei, el que la gente no llegue a fin de mes significa que no tenga qué comer ni qué beber. Como alguien dijo, a este asno hay que darle dos condecoraciones: una por pelotudo y otra por si la pierde".