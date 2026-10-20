La Justicia cerró la causa contra Macri y Caputo por el préstamo del FMI

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la causa que investigaba al expresidente Mauricio Macri y al actual ministro de Economía, Luis Caputo, por el préstamo de 57.100 millones de dólares que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. La decisión cerró la última vía de revisión del expediente, que también involucraba a otros exfuncionarios del gobierno de Cambiemos.

El fallo fue dictado por la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Los magistrados rechazaron la presentación de Antonio Conrado De Martino, un particular que buscaba mantener abierta la discusión judicial pese a que no era parte formal de la causa ni había sido constituido como querellante.

La resolución llegó después de que el fiscal general ante Casación, Raúl Omar Pleé, desistiera de impulsar la queja del Ministerio Público Fiscal contra el cierre de la investigación. De ese modo, el expediente quedó sin una acusación fiscal que sostuviera la revisión del archivo.

Qué investigaba la causa por el préstamo del FMI

La investigación se inició a partir de una denuncia por presuntos delitos cometidos durante la negociación, la firma y la ejecución del acuerdo stand-by con el organismo internacional. El financiamiento, inicialmente pactado por US$50.000 millones, fue ampliado hasta alcanzar los 57.100 millones de dólares.

Además de Macri y Caputo, la denuncia alcanzó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a los expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, y a otros integrantes de las autoridades monetarias de aquel momento.

Las acusaciones incluían abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.

Uno de los ejes centrales consistía en determinar si el crédito había contribuido a sostener un ciclo de endeudamiento para obtener divisas que luego se destinaran a la fuga de capitales, con un eventual perjuicio para las arcas del Estado. También se cuestionaron aspectos administrativos de la operación y la intervención de los organismos públicos en la toma de la deuda.

Los argumentos para cerrar el expediente

La causa había sido archivada en primera instancia por la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Luego, la Sala I de la Cámara Federal confirmó esa decisión, al considerar que no se habían acreditado conductas que constituyeran delitos penales.

La fiscalía intentó revertir el cierre y sostuvo que todavía quedaban aspectos por investigar. Sin embargo, Pleé desistió del recurso ante Casación al considerar que las hipótesis planteadas por los fiscales de instancias anteriores no estaban respaldadas por inferencias lógicas derivadas de las pruebas reunidas.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que, después de una investigación extensa, no se había fundamentado una hipótesis delictiva concreta ni se habían propuesto medidas específicas que justificaran continuar con el expediente.

Por su parte, los jueces también rechazaron el planteo de De Martino por considerar que no había acreditado un perjuicio directo y personal derivado de los hechos investigados. Por esa razón, entendieron que no tenía legitimación para adherir a un recurso ajeno.

Con la decisión de Casación, quedó firme el archivo de la causa penal por el crédito acordado durante la presidencia de Macri, una de las operaciones de endeudamiento más relevantes de la historia argentina reciente.