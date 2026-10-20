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En un partidazo por la Champions League, PSG le ganó a Barcelona por 4 a 2

Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz Peña marcaron para el conjunto francés. 

Deportes

20 / 10 / 2026

 

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El Paris Saint-Germain se impuso por 4-2 ante el Barcelona en el Parque de los Príncipes, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Champions League. Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz Peña marcaron para el conjunto francés, mientras que Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para el equipo español.

El bicampeón de Europa hizo valer su localía en un duelo de alto nivel frente al Barcelona, que también logró lastimar en ataque y se pudo mantener en partido gracias a los tantos de Espart y Yamal. Aunque por el lado del PSG, Doué, Hernández, Vitinha y Ruiz Peña fueron los encargados de convertir para el conjunto parisino, que sumó puntos importantes en la fase de liga del máximo torneo continental.
 

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