Detienen a una mujer en Orán con más de 48.000 dosis de droga en bolsas de jabón

La intervención tuvo lugar el pasado viernes, alrededor de las 22 horas, cuando la Dirección de Coordinación Operativa de la ciudad de Orán, desplazó recursos de la División Infantería hacían ruta nacional 50, a fin de detener la marcha de un tour de compras, luego de recibir una alerta ciudadana que advertía sobre el posible transporte de sustancias estupefacientes.

Con las características intensificaron el patrullaje por la zona, logrando ubicar el micro en inmediaciones de calle Sarmiento, efectuando un cruce estratégico.

Inmediatamente tomo intervención la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración de Gendarmería Nacional. La inspección del cargamento se realizó con canes antinarcóticos.

Durante la revisión de los elementos transportados, inspeccionaron diez bolsas de detergente en polvo que eran trasladadas por una mujer. Al examinar el contenido, detectaron que dos de ellas contenían sustancias que, posteriormente, dieron resultado positivo para cocaína en las pruebas de narcotest.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 48.824 dosis de droga, en tanto la pasajera de nacionalidad Boliviana fue detenida y puesta a disposición de la justicia.

El procedimiento fue dirigido por la Fiscalía Penal Federal de Orán-Tartagal.