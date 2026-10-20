Se ordenó la captura internacional de dos sospechosos de un millonario intento de robo

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, solicitó ante la Oficina Judicial de Garantías del distrito Centro, la captura y detención internacional de dos hombres identificados como Gohab Jussef Miranda Gómez de nacionalidad colombiana y Yosebert Jesús Flores Rodríguez de nacionalidad venezolana, en el marco de la investigación que dirige.

El auxiliar fiscal Christian Medina, bajo expresas directivas de la fiscal Guzmán, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia unipersonal ante el juez Jorge Luis Musa, quien luego de escuchar los fundamentos esgrimidos, hizo lugar al pedido y ordenó que se dispusiera la captura internacional de los sospechosos y se publicara la orden de detención en la sección pública Wanted Persons del sitio oficial de INTERPOL.

Según la hipótesis sostenida por la fiscal Guzmán, los sospechosos habrían acordado con dos damnificados una supuesta operación de cambio de dólares y los habrían convocado al lugar. Una vez allí, utilizando pasamontañas y armas de fuego, los habrían reducido y atado para apoderarse del dinero que las víctimas llevaban para concretar la operación, estimado en aproximadamente 85 millones de pesos, equivalentes a 40.000 dólares.

Luego, habrían escapado en un automóvil, perteneciente a un conductor de una aplicación, a quien también habrían amenazado para obligarlo a trasladarlos.

Motivó el pedido de captura internacional la posibilidad de que los sospechosos se hubieran dirigido hacia la provincia de Jujuy, específicamente hacia la zona fronteriza de La Quiaca.

El pedido de la Fiscalía tiene como finalidad localizar a los sospechosos y garantizar su su comparecencia como presuntos autores del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa, conforme a los artículos 166, inciso 2, primer supuesto, en función del segundo párrafo, 167, inciso 2, y 42 del Código Penal.