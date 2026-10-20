Convocatoria Nacional: un niño de Tartagal espera una familia

Actualmente se encuentra alojado en un dispositivo de protección de Tartagal y asiste a la salita de nivel inicial, donde se adaptó adecuadamente a la rutina escolar. Participa con entusiasmo en las actividades del aula y disfruta de los juegos con otros niños.

El equipo técnico lo describe como un niño alegre, despierto y entusiasta, que disfruta explorar el ambiente que lo rodea y descubrir nuevas experiencias. Responde a su nombre y a distintos estímulos, y expresa sus necesidades y emociones a través de recursos corporales, gestuales y comunicativos. También demuestra buena disposición para relacionarse con niños y adultos, y apertura para incorporar nuevas figuras de referencia en su vida cotidiana.

En relación con su salud y desarrollo, recibe acompañamiento de psicomotricidad y estimulación temprana debido a una hemiplejia que afecta el lado izquierdo de su cuerpo. Su evolución es favorable y progresiva: actualmente puede mantenerse de pie y dar pasos con asistencia.

La convocatoria pública está dirigida a personas solas o familias que puedan ofrecerle un entorno afectivo, de contención y accesible, garantizar la continuidad de sus tratamientos y acompañar su desarrollo respetando sus tiempos y necesidades.

Quienes deseen obtener más información o postularse pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono (0387) 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o por WhatsApp al 387 440-9797. También pueden realizar consultas por correo electrónico a regadop3@justiciasalta.gov.ar.

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción disponible en el link de abajo y remitirla como documento adjunto al correo electrónico del Registro. En el caso de postulantes domiciliados fuera de la provincia de Salta, las evaluaciones de idoneidad se llevarán a cabo en coordinación con el registro correspondiente a su jurisdicción.