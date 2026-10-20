Desarrollo en Salta: conectividad Este-Oeste y articulación público-privada

En el marco de la Cumbre Provincial de Infraestructura y Logística, el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, remarcó que el crecimiento regional exige trascender la histórica mirada en sentido Norte-Sur. Durante su exposición ante empresarios y ejecutivos, posicionó al Estado como articulador para el desarrollo, destacando la integración con los corredores bioceánicos y el trabajo mancomunado con el sector privado.

“¿Qué tenemos por delante?”, planteó Camacho. “Modificar el uso y la costumbre de mirar el desarrollo únicamente en dirección Norte–Sur. Si bien es un eje que vale la pena sostener, el futuro está en la dirección Este–Oeste. Para ello, la conectividad debe consolidarse como una política de Estado, sustentada en el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con un Estado que actúe como disparador para que el desarrollo sea una consecuencia natural”, indicó.

El funcionario marcó la necesidad de diversificar la matriz logística ya que los mercados operan con volúmenes e infraestructura diversificada, lo que exige adoptar nuevas estrategias. “Entonces debemos tener otros ejes que nos vinculen”, planteó, al cuestionar la histórica dependencia de los puertos de Buenos Aires y de Rosario y mencionar también la histórica resignación de seguir siendo parte del llamado “país profundo”.

Por ese motivo, insistió en potenciar los ramales C-14 y C-15 y las conexiones Atlántico – Pacífico, integrando la producción local con los mercados internacionales, con posibilidades de ampliar la oferta y con ello la generación de empleo y de valor agregado.

“Cuando hablamos de política de Estado tenemos que entender que el trabajo conjunto nos va a permitir avanzar”, sumó Camacho, al tiempo que puso énfasis en la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de invertir en el desarrollo de la provincia y la región.

En este punto, se detuvo en el concepto de políticas de Estado: “Son acciones que trascienden gestiones y modelos ideológicos a través de acuerdos sólidos”. Y en este engranaje, agregó, el rol del Estado “resulta indispensable como factor dinamizador y creador de las condiciones básicas para el desarrollo y el crecimiento”.

El jefe de Gabinete compartió el panel con el ministro de la Producción y Minería, Ignacio Lupión; la secretaria de Financiamiento, Liliana Corona; y el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada.