Choque entre una camioneta y dos colectivos: Ocho personas resultaron heridas

Una Volkswagen Amarok se encontraba detenida detrás de una unidad del Corredor 8 que estaba en la parada de colectivos.

La otra unidad, del Corredor 5B, se acercó a la misma parada y aparentemente no advirtió a la camioneta.

El conductor de la Amarok intentó maniobrar rápidamente para esquivarlo, pero no logró evitar el impacto y fue chocado desde atrás por el 5B.

Ocho personas resultaron con heridas que no revisten gravedad.

Tres ocupantes de la camioneta, la pareja del conductor, una niña que se dirigía a la escuela y una amiga de la niña, fueron derivadas en ambulancia con algunas lesiones y manchas de sangre.

Además fueron asistidos en el lugar 5 pasajeros del colectivo 5B, entre ellos una mujer embarazada.

El tránsito fluye a media calzada por Pellegrini hacia el centro, donde se registran demoras y bocinazos.

Se realizaban los primeros peritajes, para poder remover los rodados.

Las autoridades sugirieron circular con precaución o tomar vías alternativas a quienes ingresan desde la zona sur.



