La Policía busca al conductor de una camioneta que huyó tras un choque en el macrocentro
La Renault Alaskan terminó abandonada a unas tres cuadras.
Salta Hoy
21 / 10 / 2026
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Por causas que se investigan, el vehículo impactó desde atrás a un taxi durante esta madrugada, en calle Balcarce y avenida Entre Ríos.
En el taxi viajaba como pasajera una joven de 18 años, quien sufrió lesiones leves y recibió asistencia del Samec, sin ser necesaria su derivación.
Compañeros del taxista encontraron la camioneta abandonada en Mitre y Necochea.
Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar al desaprensivo conductor.