La Policía busca al conductor de una camioneta que huyó tras un choque en el macrocentro

Por causas que se investigan, el vehículo impactó desde atrás a un taxi durante esta madrugada, en calle Balcarce y avenida Entre Ríos.

En el taxi viajaba como pasajera una joven de 18 años, quien sufrió lesiones leves y recibió asistencia del Samec, sin ser necesaria su derivación.

Compañeros del taxista encontraron la camioneta abandonada en Mitre y Necochea.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar al desaprensivo conductor.



