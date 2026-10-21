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La Policía busca al conductor de una camioneta que huyó tras un choque en el macrocentro

La Renault Alaskan terminó abandonada a unas tres cuadras.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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Por causas que se investigan, el vehículo impactó desde atrás a un taxi durante esta madrugada, en calle Balcarce y avenida Entre Ríos.

En el taxi viajaba como pasajera una joven de 18 años, quien sufrió lesiones leves y recibió asistencia del Samec, sin ser necesaria su derivación. 

Compañeros del taxista encontraron la camioneta abandonada en Mitre y Necochea. 

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad para identificar al desaprensivo conductor. 


 

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