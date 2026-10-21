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Homicidio en Joaquín V. González: Se negó a declarar el imputado por el crimen de su madre

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, a través de la delegación Joaquín V. González, imputó de forma provisional a un hombre de 21 años, como presunto autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por el género, en perjuicio de su madre.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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Durante la audiencia de imputación, el acusado hizo uso de su derecho de no prestar declaración y desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que permanezca detenido.

Al joven se le atribuye de forma provisional el hecho ocurrido el pasado lunes por la madrugada en una vivienda de barrio Facundo Quiroga de esa localidad, donde la mujer de 39 años resultó gravemente lesionada y falleció.

De acuerdo con las actuaciones, el fallecimiento se produjo como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano grave.

 

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