Muerte de una mujer mayor de edad: La justicia espera los resultados de la autopsia

El hecho fue alertado a la policía por el hijo de 40 años, con quien residía.

El hombre indicó que su madre se estaba duchando cuando sufrió una caída, presentando lesiones en el cráneo compatibles con el golpe.

Aunque en principio se maneja la hipótesis de un accidente doméstico, la Justicia ordenó la realización de la autopsia para esclarecer con exactitud las causas del deceso.

El estudio pericial busca determinar si la muerte se debió pura y exclusivamente a la caída o si existió la intervención de terceros.

En el lugar hubo ciertas dudas por parte de los vecinos, por lo que el informe forense será clave para definir cómo sigue la causa.