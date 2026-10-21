Violentas protestas en Francia: Testimonio de una salteña desde París

La charla permitió examinar el trasfondo de las movilizaciones que comenzaron con reclamos estudiantiles y escalaron tras la convocatoria de violentas jornadas de protesta.

Según indicó Uriburu, "esta gente radicalizada extrema izquierda, no solo son franceses, han venido de Inglaterra, de Italia, de España, y son radicalizados hasta el punto que están contra la democracia, contra las instituciones".

Además, los actos de violencia se ven potenciados por un "nuevo sistema de manifestar que los favorece, los facilita en las redes sociales" analizó la periodista salteña.

Consultada sobre el trasfondo migratorio, Uriburu aclaró que "no se puede generalizar" ni responsabilizar a todos los inmigrantes por los hechos de violencia, ejemplificando que "el incendio de la de la de la intendencia de Limoges es un francés de 34 años con antecedentes penales".

No obstante, reconoció que "hubo una zona porosa entre los Black Blocs, la gente de extrema izquierda radical y algunos estudiantes que aprovecharon para robar en los negocios abiertos" en medio del caos.

Sobre la situación de los denominados "chalecos amarillos", afirmó que "van a volver a salir a la calle por todo lo que yo acabo de anunciar", advirtiendo además sobre la desaparición de "los cuerpos intermedios" y canales institucionales de diálogo para procesar los reclamos colectivos.

Al evaluar la imagen del presidente Emmanuel Macron y las repercusiones políticas de la crisis, la analista indicó que las críticas apuntan fuertemente a la intención de recortar el gasto público, corregir la inflación y reordenar la economía francesa.

"Además los estudiantes vienen reclamando hace tiempo mejoras en el sistema educativo y no fueron escuchados"