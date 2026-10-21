Murieron todos los pichones de gavilán, luego del traslado ocurrido en el edificio del IPV

Hubo una denuncia de una vecina porque el animal mostró actitudes territoriales, algún tipo de ataque, un sobrevuelo sobre algunos transeúntes y por ello intervinieron la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Patrulla Ambiental de la Policía de Salta.

Los funcionarios y uniformados actuaron retirando a la hembra con sus pichones. Se los derivó a la estación de fauna nativa de Finca Las Costas, donde a los días murió toda la nidada.

El hecho recibió numerosas críticas por parte de los especialistas. "¿Qué es lo que se debería haber hecho? Primero consultar antes de tomar intervención, en la Universidad Nacional de Salta somos muchos biólogos que conocemos y nos dedicamos a esto, y pocas veces, curiosamente pocas veces nos consultan" dijo en la visita a Radio Salta, el doctor en biología Enrique Derlinati.

El profesional anticipó que se encuentra trabajando en la creación de un protocolo de actuación de las autoridades ante la aparición de fauna salvaje en las ciudades.

"La cuestión de entender cómo funciona y cómo va a empezar a funcionar la ciudad a medida que sea poblada por animales silvestres, es inevitable. Nosotros tenemos cada vez más tucanes que ya están asentados, ya se reproducen, ya habitan en la ciudad de Salta".

"A veces se confunde que es por los desmontes, pero el realidad ellos se están desplazando y están colonizando nuevas ciudades" sostuvo en la entrevista con Radio Salta

"¿Qué hacen ante esa situación? Primero se debería evitarse la aparición de cualquier conflicto entre humanos y animales. Por eso es fundamental dos cosas: un buen plan de manejo y sobre todo, educación ambiental de la población.

"Las personas no tienen que tener miedo a los animales silvestres que aparecen en las ciudades. Ninguno significa un riesgo para la seguridad humana, ni siquiera las serpientes. Porque un dato que no suele difundirse es, por ejemplo, la yarará - que es la serpiente más común, aparece en la parte periurbana de la ciudad, pero a veces ingresa bastante dentro de la ciudad- no es mortal” dijo el biólogo.

“Si te muerde una yarará, la pasás horrible pero no te vas a morir. Es como una resaca muy muy fuerte" dijo el especialista que reiteró la importancia de no tocar a los animales silvestres, avisar a las autoridades competentes al 9-1-1 o al 105 para su correcta manipulación y traslado.