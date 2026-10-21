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Tras el brutal hecho en Tartagal: Habrá más capacitación para los policías

Este martes un hombre se enfrentó a seis uniformados con un cuchillo y dos policías resultaron heridos.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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El video -realizado por vecinos- muestra los forcejeos y el momento en que el hombre aparentemente ataca a los uniformados. 

"Las capacitaciones existen, pero se buscará profundizarlas", dijo el director de Prensa de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera. 

Por el hecho, el sujeto -causante del desorden- fue detenido y dos uniformados resultaron levemente heridos.

"Uno de los efectivos sufrió una herida cortante en el brazo derecho y el otro golpes diversos, ambos fuera de peligro", indicó Aguilera.

 

 

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