Tras el brutal hecho en Tartagal: Habrá más capacitación para los policías

El video -realizado por vecinos- muestra los forcejeos y el momento en que el hombre aparentemente ataca a los uniformados.

"Las capacitaciones existen, pero se buscará profundizarlas", dijo el director de Prensa de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera.

Por el hecho, el sujeto -causante del desorden- fue detenido y dos uniformados resultaron levemente heridos.

"Uno de los efectivos sufrió una herida cortante en el brazo derecho y el otro golpes diversos, ambos fuera de peligro", indicó Aguilera.