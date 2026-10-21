Falleció el hombre de 32 años que había sido atacado el sábado en el B° Santa Lucía

Todo ocurrió el sábado pasado en el complejo de monoblocks, conocidos como "monoblocks amarillos", de Barrio Santa Lucía, de esta capital.

La víctima es Franco Arce de 32 años, vecino del mismo complejo.

Tras permanecer internado en estado delicado, el hombre falleció hoy a las 3:00 de la madrugada en el Hospital San Bernardo.

La madre de la víctima había sido alertada y encontró a su hijo herido en un sector del barrio.

El parte médico indicó que presentaba una herida cortante en la zona del tórax.

Además traumatismo encéfalo craneano grave con herida cortante, y se sospecha el uso de un elemento contundente.

El ataque se produjo en el marco de una pelea o discusión entre vecinos que se conocían previamente.

Tras la agresión, el victimario se ocultó en un departamento. Ante la llegada de los familiares de la víctima, el hombre saltó desde un piso con una altura considerable para escapar.

A pesar de haber sufrido la fractura de uno de sus tobillos por la caída, logró esconderse en otro departamento, donde finalmente la policía lo localizó y detuvo.

Con el fallecimiento de la víctima, la carátula de la causa cambió formalmente a homicidio.

Los amigos en redes sociales, hace unos días pedían cadena de oración por su estado, hoy tras la muerte piden Justicia por Franco Arce.

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Según datos del Ministerio de Seguridad, el 80% de las intervenciones policiales están relacionadas con peleas vecinales y conflictos por viejos problemas.

Además del consumo de alcohol y discusiones que escalan a agresiones fatales.

Lo grave de este caso es que víctima y victimario convivían en el mismo grupo de departamentos, lo que refleja el grado de intolerancia en el barrio.