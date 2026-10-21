Aclaran la nueva modalidad de cobro del peaje en Salta para evitar estafas

El portavoz precisó que no existirá más el cobro en efectivo en ninguna estación de peaje del país.

Actualmente, el pago se realiza con el sistema manual electrónico a través de posnet, el cual evolucionará hacia tótems de cobro que permitirán abonar mediante código QR, tarjetas de débito o crédito, y tecnología NFC.

Asimismo, confirmó que el sistema TelePASE se encuentra operativo al 100%.

“El dispositivo adhesivo (TAG) o calcomanía para el auto se entrega de manera gratuita en las estaciones de peaje —donde se otorgan entre 70 y 100 diarios— o bien a través del sitio web oficial www.telepase.com.ar, pagando el costo de envío”, dijo Brandanini.

Para evitar estafas -como ya ocurrió días pasados, según informó Radio Salta- remarcó que ningún representante solicitará datos bancarios o de tarjetas.

“En caso de que un conductor no cuente con TelePASE ni medios de pago electrónicos al momento de transitar, se levantará la barrera previa lectura de la patente, otorgando un plazo de 30 días para saldar el importe por la web”, indicó Brandanini.

Respecto a la infraestructura, Bradanini destacó que la empresa tiene activos siete frentes de obras en el corredor en todo el país, de los cuales tres están ubicados en Salta.

Adelantó que se implementará un esquema para que los usuarios que transiten entre ambos peajes en un plazo determinado no deban abonar dos veces el total de la tarifa.

Finalmente, sobre los dichos de funcionarios municipales que incitaban a no pagar la tarifa, el vocero indicó que evalúan la situación pero priorizan el diálogo.