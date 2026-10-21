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El IPV sorteará nuevos beneficios para adjudicatarios con su cuenta al día

Más de 8.600 familias de toda la provincia participarán el próximo martes 27 del sorteo bimestral del programa Cumplís y Ganás.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará el próximo martes 27 de octubre, desde las 10, en la sede de la Lotería de Salta, un nuevo sorteo del programa de incentivos “Cumplís y Ganás”. En el mismo participarán 8.651 familias adjudicatarias de toda la provincia que mantienen su cuenta al día.

Estos sorteos se realizan en forma bimestral, premiando a las familias que cumplen mensualmente con el pago de sus cuotas. En esta oportunidad, se sortearán cuatro ganadores titulares y cuatro suplentes, quienes obtendrán como beneficio el descuento de determinadas cuotas de su cuenta.

Las familias podrán consultar su número de participación en la web del IPV.

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