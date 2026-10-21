El IPV sorteará nuevos beneficios para adjudicatarios con su cuenta al día

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará el próximo martes 27 de octubre, desde las 10, en la sede de la Lotería de Salta, un nuevo sorteo del programa de incentivos “Cumplís y Ganás”. En el mismo participarán 8.651 familias adjudicatarias de toda la provincia que mantienen su cuenta al día.

Estos sorteos se realizan en forma bimestral, premiando a las familias que cumplen mensualmente con el pago de sus cuotas. En esta oportunidad, se sortearán cuatro ganadores titulares y cuatro suplentes, quienes obtendrán como beneficio el descuento de determinadas cuotas de su cuenta.

Las familias podrán consultar su número de participación en la web del IPV.