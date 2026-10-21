Salud y Justicia impulsan prueba piloto sobre consumos problemáticos

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo, suscribieron un convenio de cooperación institucional para poner en marcha el “Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos”.

El dispositivo está destinado a mayores de 18 años bajo pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional o medidas alternativas a la prisión efectiva, en los casos donde exista un vínculo clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y el conflicto con la ley penal.

La articulación operativa se canalizará a través de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS) de la Corte de Justicia y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la cartera sanitaria.

Tras la firma, la presidenta de la Corte, Teresa Ovejero, destacó la importancia de sostener una labor coordinada desde el inicio entre ambas áreas, “la particularidad de este trabajo es que es conjunto desde el minuto cero. La idea es que esto realmente se arraigue y no quede en iniciativas aisladas que se diluyen con el tiempo; necesitamos que la comunicación sea constante para evaluar de cerca cómo avanzamos y asegurar un abordaje integral”. Asimismo, remarcó la necesidad de dar respuestas de fondo a problemáticas que intersectan lo penal y lo asistencial.

Por su parte, el ministro Federico Mangione subrayó el rol de la red sanitaria y el seguimiento conjunto, “es fundamental consolidar este trabajo articulado. A través del sistema de historia clínica digital y los centros de salud podemos realizar un cruce certero para detectar si la persona ya contaba con consultas o tratamientos previos, evitando duplicaciones y asegurando que quienes no habían accedido a una atención especializada se incorporen de manera efectiva al dispositivo”.

El esquema de trabajo contempla una fase inicial de evaluación interdisciplinaria y selección de antecedentes, tras la cual los participantes completarán un ciclo de dos meses estructurado en talleres grupales psicoeducativos semanales y entrevistas individuales de apoyo terapéutico y sociofamiliar, con grupos reducidos de hasta 10 integrantes. Los encuentros presenciales tendrán sede en el dispositivo de orientación de calle Sarmiento 491.

El programa busca brindar herramientas de autorregulación emocional, prevención de recaídas y fortalecimiento de redes de contención social y laboral, integrando la supervisión judicial con el cuidado de la salud sin vulnerar la confidencialidad técnica de los tratamientos.

De la reunión, también participaron el secretario de Salud Mental y Adicciones y la coordinadora del área, Martín Teruel y Rosario Justo.