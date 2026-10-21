El Ministerio de Seguridad respalda el uso de la fuerza de la Policía de Salta

El Ministerio de Seguridad reafirma su respaldo al personal policial que interviene en procedimientos destinados a preservar el orden público, prevenir delitos y proteger la vida y la integridad física de las personas, siempre dentro del marco legal establecido.

Ante el supuesto escenario de una acción que pueda derivar en una lesión grave o la muerte de un ciudadano o policía, el Ministerio de Seguridad respalda el uso legítimo de la fuerza, inclusive el uso de arma reglamentaria provista por la institución policial.

En este sentido, la Policía de Salta desarrolla sus intervenciones conforme a los principios que regulan el uso gradual y progresivo de la fuerza, contemplados en la Resolución J.P. n.º 11267/11, en concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Es política institucional, y del Ministerio de Seguridad, continuar fortaleciendo la formación y el perfeccionamiento profesional de los efectivos, mediante capacitaciones desarrolladas por la Dirección de Entrenamiento Policial, que incluyen procedimientos operativos, técnicas de defensa personal y manejo responsable del armamento reglamentario.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad ratifica su compromiso de acompañar y respaldar al personal policial que actúa en cumplimiento de su deber.

El policía que actúe en legítima defensa tendrá el respaldo del Ministro de Seguridad, poniendo a disposición las áreas jurídicas del propio Ministerio y de la Institución Policial, comprendida por abogados civiles y pertenecientes a la fuerza policial.