En el marco de un proyecto institucional enfocado en enriquecer el proceso educativo a través del contacto directo con el entorno histórico y cultural, una delegación de 55 estudiantes y 6 docentes del Hogar Escuela N° 4.661 Carlos Guido Spano concretó su viaje de estudios a la Ciudad de Salta.



La comitiva, integrada por alumnos de las tres secciones de 7º grado, desarrolla un itinerario pedagógico orientado a afianzar saberes transversales y profundizar en el conocimiento de la historia, la geografía y el funcionamiento de los poderes del Estado. La institución educativa se destaca a nivel departamental, provincial y nacional por su constante liderazgo en distintas evaluaciones, reflejando porcentajes de desempeño que se superan año a año.



El recorrido por la capital salteña incluyó visitas al circuito museológico local y un trayecto en el Teleférico San Bernardo, donde los estudiantes apreciaron el patrimonio histórico y la riqueza paisajística del valle. Asimismo, la agenda contempló un paso por las instalaciones de un importante medio de comunicación de la provincia, permitiendo a los jóvenes conocer la dinámica informativa y el rol de la prensa en la sociedad.



En el ámbito cívico e institucional, la delegación realizó una visita a la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Provincial, donde mantuvo un intercambio con autoridades gubernamentales y fue recibida por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales. El itinerario también incluyó una visita guiada a las instalaciones del Poder Legislativo.



Esta iniciativa impulsada por el cuerpo docente busca consolidar los aprendizajes del aula, ofrecer experiencias formativas integrales y potenciar las trayectorias escolares de las niñas y niños de la institución.