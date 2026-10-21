Descentralizan trámites de Incluir Salud en Valle de Lerma, Calchaquíes y Puna

El Ministerio de Salud Pública formalizó convenios con municipios de la provincia para descentralizar trámites y gestiones del Programa Federal Incluir Salud (U.G.P. Salta) y facilitar el acceso de los beneficiarios a sus prestaciones.

El acto formal estuvo encabezado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el intendente anfitrión de El Carril, Efraín Orozco; y el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés.

Los convenios fueron suscriptos por los intendentes y jefes comunales de Cachi, La Poma, Chicoana, El Carril, La Merced, Campo Quijano, Cerrillos, Tolar Grande, La Caldera, Vaqueros, General Güemes y El Bordo. Cada municipio designará un referente que será capacitado por la Unidad de Gestión Provincial de Incluir Salud y funcionará como nexo con los beneficiarios de su localidad.

La descentralización permitirá gestionar documentación para altas, solicitudes de medicamentos, insumos, prótesis, diálisis y otras prestaciones sin que las personas deban trasladarse hasta la ciudad de Salta para iniciar o continuar estos trámites.

El ministro Mangione celebró el acuerdo y señaló que, “queremos una salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia. La gente no tiene por qué viajar hasta la Capital para hacer gestiones o pedir medicamentos; por eso descentralizamos la atención con personal en cada intendencia y mediante herramientas digitales para que las soluciones lleguen directamente a los vecinos”.

La firma se llevó a cabo en el Salón Coral de El Carril, con la participación del coordinador de la Unidad de Gestión Provincial de Incluir Salud, Miguel Ángel Latigano; autoridades locales y equipos gerenciales de los hospitales de la zona. Asimismo, fueron convocados los legisladores del departamento Chicoana, el senador Esteban D’Andrea Cornejo y el diputado David Emmanuel Ayón.

En este marco, el intendente de El Carril, Efraín Orozco, remarcó que se trata de “un programa federal que Salta está trabajando fuertemente con los municipios. Se va a capacitar al personal para brindar una atención personalizada a quienes tienen pensiones no contributivas. Esto les evita viajar a Salta a sacar turnos o pedir medicamentos, porque desde el municipio se los va a buscar, se los va a reempadronar y tendrán una oficina con atención permanente”.

En tanto, el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, destacó que “poder brindarle mejor servicio y cobertura a la gente en materia de salud siempre es importante. Este convenio nos permitirá acercar gestiones a los vecinos con pensiones no contributivas y personas con discapacidad, reduciendo gastos económicos y evitando que tengan que viajar a la ciudad y esperar largas horas. El trabajo en red entre Incluir Salud, el Ministerio y el Municipio hace que las soluciones lleguen directamente a su lugar de residencia”.

Cabe recordar que la rúbrica de estos acuerdos forma parte del esquema progresivo de territorialización impulsado por la cartera sanitaria provincial. La primera etapa del programa se concretó con municipios del sur y este salteño, y posteriormente se extendió al norte provincial.