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Administración Pública: el 31 se cobran sueldos y la Compensación Transitoria

El Gobierno de Salta abonará en una misma fecha los haberes de octubre a los trabajadores de Salud, Seguridad, Educación y el resto de la Administración Pública Provincial, incluida la Compensación Transitoria Docente.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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El Gobierno provincial informó que el sábado 31 de octubre se hará efectivo el pago de los sueldos correspondientes al mes de octubre para los trabajadores de Salud, Seguridad, Educación y el resto de la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente.

De esta manera, todos los sectores de la Administración Pública Provincial percibirán sus haberes en una misma jornada.

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