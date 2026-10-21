Administración Pública: el 31 se cobran sueldos y la Compensación Transitoria

El Gobierno provincial informó que el sábado 31 de octubre se hará efectivo el pago de los sueldos correspondientes al mes de octubre para los trabajadores de Salud, Seguridad, Educación y el resto de la Administración Pública Provincial, junto con la Compensación Transitoria Docente.

De esta manera, todos los sectores de la Administración Pública Provincial percibirán sus haberes en una misma jornada.