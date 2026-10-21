Sáenz impulsa políticas de cuidado para las personas mayores junto al CFI

El Gobierno de Salta trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la planificación de políticas de cuidado para las personas mayores, con una perspectiva demográfica y productiva que permita anticipar las necesidades futuras de la población y desarrollar respuestas sostenibles.

En este marco, el gobernador Gustavo Sáenz destacó la importancia de invertir en estas políticas frente a los cambios demográficos y señaló: “En Salta gobernamos planificando el futuro de nuestra gente. El mundo atraviesa una transición demográfica marcada por la baja de la natalidad y una mayor longevidad. Por eso, tomamos la decisión de invertir en políticas de cuidado, acompañados por el Consejo Federal de Inversiones”.

El mandatario explicó que el aumento de la longevidad plantea nuevos desafíos para la planificación de las políticas públicas. En este sentido, remarcó la necesidad de incorporar una perspectiva que contemple tanto las transformaciones demográficas como las condiciones productivas de la Provincia. “El envejecimiento poblacional nos exige pensar en soluciones alternativas, creativas y sostenibles”, sostuvo.

La planificación de estas políticas busca anticipar la evolución de la demanda, optimizar los recursos disponibles y adecuar la infraestructura para responder a las necesidades de las personas mayores. Al respecto, Sáenz afirmó: “Diseñar políticas de cuidado con una mirada demográfica y productiva resulta de vanguardia ineludible para la planificación de nuestra provincia”.

Uno de los desafíos identificados es la organización histórica de las tareas de cuidado, que han recaído principalmente en el ámbito familiar y, dentro de él, en las mujeres. Frente a este escenario, el objetivo es desarrollar alternativas que permitan responder a una demanda creciente y acompañar a las familias. “Nuestro objetivo a mediano plazo es evitar la crisis de los servicios de cuidados mayores, los cuales han sido históricamente feminizados y resueltos solo en el ámbito familiar”, añadió.

Sáenz también destacó que el trabajo con el CFI apunta a contribuir a la planificación del sistema de cuidados, reducir la brecha entre la demanda y los servicios disponibles y adecuar la infraestructura existente para mejorar las condiciones de atención.

Finalmente, el Gobernador agradeció al titular del CFI, Ignacio Lamothe, por acompañar esta línea de trabajo orientada a fortalecer las políticas de cuidado para las personas mayores. “Agradezco al titular del CFI Ignacio Lamothe por ayudarnos a cuidar a quienes nos cuidaron. Esto es un acto de verdadera justicia”.