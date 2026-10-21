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El programa Estado Presente brindará atención a los vecinos de Vaqueros

La jornada se realizará este sábado 24 de octubre, de 9 a 13, en la Canchita de Pérez. Participarán distintos organismos provinciales con servicios, trámites y asesoramiento para la comunidad.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia de Salta a través del Ministerio de Gobierno y Justicia llevará adelante una nueva jornada del Programa “Estado Presente”, una iniciativa que busca acercar servicios, trámites y asesoramiento a los vecinos, facilitando el acceso a diferentes organismos públicos en sus propias comunidades.

La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre, de 9 a 13 horas, en la “Canchita de Pérez”, ubicada en avenida San Martín 1205, en Vaqueros. Durante la jornada, los asistentes podrán realizar consultas y recibir atención de distintas áreas del Estado provincial.

El operativo contará con la participación del Registro Civil, Tarjeta Joven, Personería Jurídica, Participación Ciudadana, Justicia, Policía y Defensoría General del Ministerio Público de Salta, que estarán presentes para brindar información, orientación y atención a los vecinos de acuerdo con las competencias de cada organismo.

Además, se desarrollarán propuestas recreativas previstas, promoviendo la participación de las familias y generando un espacio de encuentro para la comunidad.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer el trabajo territorial y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la articulación de diferentes áreas del Estado en jornadas de atención directa.

De esta manera, “Estado Presente” continuará recorriendo diferentes comunidades con el objetivo de acercar la atención de los organismos provinciales, facilitar gestiones y brindar respuestas a las necesidades de los vecinos. 

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