La ola de protestas en Europa llegó a Grecia: miles de estudiantes salieron a las calles

La creciente ola de protestas que atraviesa Europa sumó este miércoles un nuevo escenario. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema educativo salieron a las calles de Grecia para reclamar mejoras en la educación pública y denunciar las dificultades económicas que afectan a la población. Las movilizaciones se desarrollaron en distintas ciudades del país y tuvieron como referencia las manifestaciones que se vienen registrando en Francia.

La jornada de protesta reunió a unas 11.000 personas en tres de las principales ciudades griegas, según las estimaciones policiales difundidas por la agencia AFP. En Atenas, la capital, se concentraron aproximadamente 5.000 manifestantes, mientras que en Tesalónica, la segunda ciudad más importante del país, participaron otras 3.000 personas. En Patras, ubicada en el oeste del territorio griego, la convocatoria también alcanzó los 3.000 asistentes.

Los reclamos estuvieron centrados en el incremento del costo de vida y en las carencias que, según los manifestantes, presenta el sistema educativo. Estudiantes, profesores y funcionarios participaron de las concentraciones para expresar su descontento y exigir respuestas.

Francia, el ejemplo que inspira las protestas estudiantiles en Grecia

Uno de los aspectos más destacados de las manifestaciones fue la referencia directa al movimiento de protesta francés, que se convirtió en una fuente de inspiración para los estudiantes griegos.

“En Grecia, como en Francia, reclamamos una educación pública y gratuita”, afirmó Katia Koubousidou, presidenta de los estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Tesalónica.

Sus declaraciones reflejan la intención de establecer un vínculo entre las demandas de ambos países, especialmente en torno al acceso a la educación y las condiciones económicas que enfrentan los estudiantes.

Los participantes consideran que las movilizaciones francesas pueden servir como ejemplo para impulsar nuevas protestas en Grecia y mantener sus reclamos en la agenda pública.

“Creo que algo podría cambiar, por lo que está haciendo Francia. Francia va a inspirar a Grecia”, expresaron manifestantes durante la jornada, al referirse a la posibilidad de que el movimiento de protesta adquiera mayor fuerza.

Los estudiantes advierten que las marchas continuarán

Lejos de presentar las concentraciones de este miércoles como una manifestación aislada, los representantes estudiantiles anticiparon que tienen previsto sostener las protestas.

“No será una movilización aislada. Tenemos un plan para proseguir con nuestras protestas”, aseguró Koubousidou, quien dejó en claro que los reclamos continuarán.

Las declaraciones anticipan nuevas jornadas de movilización, aunque por el momento no se precisaron fechas ni detalles sobre las próximas convocatorias.

La participación de estudiantes, profesores y funcionarios mostró que el descontento no se limita a un único sector educativo. Las demandas por mejores condiciones de enseñanza y por una educación pública accesible se combinaron con la preocupación por el costo de vida.

Con las concentraciones registradas en Atenas, Tesalónica y Patras, Grecia se suma a las expresiones de protesta que tienen lugar en distintos puntos de Europa, mientras los estudiantes advierten que mantendrán la presión para lograr respuestas a sus reclamos.