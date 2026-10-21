Salteños representarán al país en los primeros Panamericanos para Trasplantados
Jorge Clavell y Fabiana Farjat integran la delegación nacional que competirá del 21 al 25 de octubre en Maldonado, Uruguay. El certamen reunirá a 140 atletas de 10 países para visibilizar la importancia de la donación de órganos.
Deportes
21 / 10 / 2026
Salta suma dos atletas a la selección argentina que disputará la primera edición de los Juegos Panamericanos para Deportistas Trasplantados. La cita continental, que se llevará a cabo en la ciudad uruguaya de Maldonado, busca promover hábitos saludables y ponderar el rol del ejercicio en la recuperación, calidad de vida e integración social.
En este marco, Jorge Clavell participará en las pruebas atléticas de 100, 400, 800, 1500 y 5000 metros, mientras que Fabiana Farjat lo hará en las instancias de natación y en los lanzamientos de bala y jabalina.
Su presencia en este encuentro internacional constituye un gran logro para el deporte local y un testimonio del valor de la actividad física como herramienta de superación. Al respecto, el Ministerio de Turismo y Deportes destaca el desempeño de ambos representantes y acompaña el mensaje de concientización sobre la donación de órganos.