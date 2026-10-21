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Bullrich dijo que está “preparada” para ser candidata a presidenta

La senadora libertaria evitó descartar una futura postulación presidencial y reconoció que la economía todavía está lejos de las expectativas de la sociedad.

Argentina

21 / 10 / 2026

 

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La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que está “preparada” para ser candidata a presidenta, aunque aclaró que actualmente no está en esa carrera y reconoció que el Gobierno todavía se encuentra lejos de alcanzar los resultados económicos que espera la sociedad.

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo Bullrich durante una entrevista concedida a la señal de noticias TN.

Sin embargo, pese a recalca que no es candidata, la ex ministra de Seguridad dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia y aseguró: “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”.

Pese a aclarar que “en este momento” no es candidata, evitó renunciar definitivamente a sus aspiraciones políticas: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.

Bullrich señaló que el presidente Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en las elecciones de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de Gobierno funciona.

En otro tramo de la entrevista, la senadora formuló observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó.

Bullrich planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, cuando resta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, el Gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.

En ese sentido, mencionó que algunas actividades comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que otras siguen enfrentando dificultades.

La legisladora reveló además que le transmite propuestas económicas al Presidente, aunque aclaró que no integra el equipo responsable de esa área. “Yo planteo las cosas y me escuchan, pero yo no soy parte del equipo económico”, explicó.

En el plano político, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista.

“Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, sostuvo, y advirtió que “la unanimidad en un Gobierno te aísla”.

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