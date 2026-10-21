Trump le pide a Zelenski que llegue a un acuerdo con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a llegar a un acuerdo de paz con el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto.

"Queremos que Zelenski llegue a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, las cosas solo van a empeorar", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Además, Trump consideró: "Hemos proporcionado cantidades enormes de ayuda a Ucrania y no hemos recibido nada a cambio, salvo un precio elevado de diésel", en relación con sus acusaciones de que los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas encarecieron los costos del combustible, disparados desde hace meses por la guerra en Irán.

En ese sentido, el mandatario estadounidense aseguró que "los contribuyentes estadounidenses están hartos de esto", y añadió: "Es hora de llegar a un acuerdo. A Rusia le gustaría cerrarlo".

Las declaraciones de Trump llegan después de haber firmado un acuerdo de compra de combustible a Rusia y aliviado sanciones a Moscú, mientras se agudizan las tensiones entre su gobierno y Zelenski, quien denuncia demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos.

Dichas entregas requieren la aprobación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien no rechazó formalmente las transferencias, pero tampoco completó los trámites necesarios para aprobarlas.

Por su parte, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se reunió el martes con Zelenski y funcionarios europeos en Oslo, Noruega. Según informes, el mandatario ucraniano afirmó que las conversaciones fueron constructivas.