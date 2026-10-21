Gendarmería secuestró 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos

 imagen

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Gendarmería secuestró 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos

Es el resultado de dos procedimientos realizados ayer, sobre la Ruta Nacional N°50 y a orillas del Río Bermejo. La mercadería ilegal, valuada en 62.495.332 pesos argentinos, fue abandonada por un grupo de personas que huyeron por una zona montuosa.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El primer operativo inició ayer a las 22:00 horas, sobre la Ruta Nacional N°50, cuando los funcionarios de la Sección Reforzada “28 de julio” del Escuadrón Reforzado 20 “Orán” junto con la Unidad de Reconocimiento “Santiago del Estero” patrullaban un sector denominado “El Basural”.

En el lugar, los gendarmes notaron que un grupo de personas trasladaban bultos sobre sus espaldas y quienes al advertir de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron la carga, introduciéndose en la espesura de la zona.

Seguidamente, los uniformados constataron que dentro de los bultos se transportaba 200 kilos de hoja de coca en estado natural.

Media hora más tarde, efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blancas” dependiente del mismo Escuadrón Reforzado y la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” mientras recorrían la costa del Río Bermejo divisaron que un grupo de personas circulaban con bultos, bajo la modalidad de traslado de mercadería ilegal.

Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, pero los involucrados se despojaron de los bultos y emprendieron una huida.

Tras una inspección de los mismos, el personal de la Fuerza contabilizó 672 kilos de hojas de coca y 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjeros.

Colaboraron en ambos procedimientos el personal de ARCA “Orán”, el cual orientó con el avalúo de un total de 872 kilos del vegetal y de 7.500 atados de cigarrillos, que arrojó 62.495.332 pesos argentinos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO