Gendarmería secuestró 872 kilos de hojas de coca y 7.500 paquetes de cigarrillos

El primer operativo inició ayer a las 22:00 horas, sobre la Ruta Nacional N°50, cuando los funcionarios de la Sección Reforzada “28 de julio” del Escuadrón Reforzado 20 “Orán” junto con la Unidad de Reconocimiento “Santiago del Estero” patrullaban un sector denominado “El Basural”.

En el lugar, los gendarmes notaron que un grupo de personas trasladaban bultos sobre sus espaldas y quienes al advertir de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron la carga, introduciéndose en la espesura de la zona.

Seguidamente, los uniformados constataron que dentro de los bultos se transportaba 200 kilos de hoja de coca en estado natural.

Media hora más tarde, efectivos de la Sección Reforzada “Aguas Blancas” dependiente del mismo Escuadrón Reforzado y la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” mientras recorrían la costa del Río Bermejo divisaron que un grupo de personas circulaban con bultos, bajo la modalidad de traslado de mercadería ilegal.

Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, pero los involucrados se despojaron de los bultos y emprendieron una huida.

Tras una inspección de los mismos, el personal de la Fuerza contabilizó 672 kilos de hojas de coca y 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjeros.

Colaboraron en ambos procedimientos el personal de ARCA “Orán”, el cual orientó con el avalúo de un total de 872 kilos del vegetal y de 7.500 atados de cigarrillos, que arrojó 62.495.332 pesos argentinos.