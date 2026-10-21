Nueva integración del Tribunal Electoral por el período 2026-2028

El Tribunal Electoral quedó integrado por las Juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y las juezas de segunda instancia Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro.

El artículo 58 de la Constitución Provincial y los artículos 23 y 25 de la ley 6444 establecen que el Tribunal Electoral es presidido por el Presidente de la Corte de Justicia y se integra con dos jueces de Corte y dos jueces de segunda instancia, designados todos por sorteo.

