Nueva integración del Tribunal Electoral por el período 2026-2028
La presidenta de la Corte de Justicia y del Tribunal Electoral Teresa Ovejero encabezó hoy el sorteo de los dos Jueces de Corte y dos jueces de segunda instancia que lo integrarán por el período 2026-2028.
Salta Hoy
21 / 10 / 2026
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El Tribunal Electoral quedó integrado por las Juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim y las juezas de segunda instancia Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro.
El artículo 58 de la Constitución Provincial y los artículos 23 y 25 de la ley 6444 establecen que el Tribunal Electoral es presidido por el Presidente de la Corte de Justicia y se integra con dos jueces de Corte y dos jueces de segunda instancia, designados todos por sorteo.