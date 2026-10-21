Sáenz anunció la postergación por 120 días de cambios al régimen de tráfico fronterizo

El gobernador Gustavo Sáenz informó que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió postergar la aplicación de dos disposiciones vinculadas al régimen de tráfico vecinal fronterizo por 120 días.

En ese tiempo, indicó el mandatario, funcionarán mesas de trabajo para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas.

Los cambios quedaron establecidos en la Resolución General 5914. “Este impasse es fundamental y nos da la oportunidad de plantear nuestra postura provincial “, indicó el Gobernador, quien hace un par de días trató el tema con Andrés Vázquez y con el titular de Aduanas. A ambos funcionarios les había pedido la revisión del tema.

La resolución fue emitida hoy y dispone que entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

En sus considerandos, el organismo fundamentó la postergación en cuestiones operativas y socioeconómicas propias de las zonas de frontera. Según señala el texto, el plazo adicional busca posibilitar las adaptaciones necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones, sin afectar los usos y costumbres de la actividad local ni obstaculizar el flujo de las operaciones.

La normativa original había introducido modificaciones orientadas a reducir prácticas de fraccionamiento, reiteración sistemática de operaciones y desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados, conductas que resultan incompatibles con los objetivos del régimen de tráfico vecinal fronterizo.