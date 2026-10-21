León XIV: sin tratamiento oncológico y con gira confirmada por Latinoamérica

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras la cirugía en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho, según informó este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Los últimos estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado y que no es necesario avanzar con nuevas intervenciones terapéuticas.

El anuncio llevó tranquilidad sobre el estado de salud del Pontífice, que regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de la operación realizada en el hospital Gemelli de Roma.

Los estudios confirmaron un tumor localizado

El último parte médico del Vaticano detalló los resultados de los análisis histológicos y de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado durante la intervención quirúrgica.

“Los resultados confirmaron que el tumor era un adenocarcinoma pulmonar localizado. Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón. En el caso del Papa, la evaluación posterior a la cirugía determinó que no necesita tratamientos complementarios.

Qué dijo el cirujano sobre su recuperación

El profesor Stefano Margaritora, responsable de la operación realizada el martes 13 de octubre, también transmitió un mensaje de tranquilidad sobre la evolución del Papa.

En declaraciones a Vatican News, el cirujano explicó que, después de una intervención de estas características, una persona suele necesitar alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa. Como ya había transcurrido casi una semana desde la cirugía, estimó que el Pontífice podría estar plenamente recuperado en unos diez días más.

Además, al referirse a los desplazamientos en avión previstos para las próximas semanas, afirmó: “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”.

La visita a América Latina sigue en pie

La operación había generado incertidumbre sobre la gira latinoamericana del Papa, prevista para noviembre. Sin embargo, las declaraciones del cirujano y la evolución favorable de su estado de salud aportaron señales alentadoras sobre la posibilidad de mantener el itinerario.

Durante el Desayuno Nacional de Oración en Perú, el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmó la visita del Santo Padre al país peruano.