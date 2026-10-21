Salta es sede del 18º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo
El encuentro se desarrolla desde hoy en el Hotel Alejandro I y se extenderá hasta el viernes 23 de octubre. En el debate estarán la Inteligencia artificial y el empleo.
Salta Hoy
21 / 10 / 2026
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La agenda incluirá exposiciones, paneles y espacios de intercambio.
Más de 150 especialistas participarán en 30 horas de actividades académicas.
Se debatirán temas como inteligencia artificial, empleo, negociación colectiva y seguridad social.
El congreso tendrá modalidad virtual y cuenta con la colaboración del Gobierno provincial.