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EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

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PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Salta es sede del 18º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Trabajo

El encuentro se desarrolla desde hoy en el Hotel Alejandro I y se extenderá hasta el viernes 23 de octubre. En el debate estarán la Inteligencia artificial y el empleo.

Salta Hoy

21 / 10 / 2026

 

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La agenda incluirá exposiciones, paneles y espacios de intercambio. 

Más de 150 especialistas participarán en 30 horas de actividades académicas. 

Se debatirán temas como inteligencia artificial, empleo, negociación colectiva y seguridad social. 

El congreso tendrá modalidad virtual y cuenta con la colaboración del Gobierno provincial.

 

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AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

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