Muerte natural: Un conductor se descompensó y murió
El hombre de 63 años falleció anoche cerca de las 22:30 después de descompensarse mientras conducía un vehículo, en la intersección de calles Ituzaingó y San Luis.
Salta Hoy
22 / 10 / 2026
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Su hija llamó al Sistema de Emergencias 911 y contó lo que estaba sucediendo.
Una ambulancia del SAMEC lo trasladó al Hospital San Bernardo, donde ingresó con diagnóstico de paro cardíaco.
Los médicos realizaron maniobras de reanimación, pero minutos después confirmaron su fallecimiento.
El caso fue considerado una muerte natural.