Impactante vuelco en Tres Cerritos

La mujer de 75 años intentaba ingresar al predio, perdió el control del vehículo y cayó.

Al parecer, confundió el freno con el acelerador en su vehículo con caja automática.

La camioneta, una SUV BAIC de origen chino, embistió el portón de acceso, rompió una baranda y cayó unos tres metros quedando volcada en uno de sus laterales.

La conductora sufrió una herida cortante en la cabeza sin registrar lesiones graves.

Afortunadamente no se registraron otras personas heridas.

Por seguridad, el área quedó a la espera de una grúa para retirar el automóvil.

La identidad de la conductora de 75 años no fue confirmada oficialmente, pero se trataría de una ex concejal capitalina.