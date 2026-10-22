Tras la marcha atrás del Gobierno, el oficialismo de la Cámara de Diputados nacional aprobó por más de dos tercios la nueva ley de Discapacidad.

La Libertad Avanza cedió algunos puntos durante el debate y con apoyo del peronismo, el texto tuvo 237 votos a favor y 9 en contra. Ahora se espera que lo trate el Senado para convertirlo en ley.

"De 23 artículos modificamos 18, dejamos una ley de emergencia para tener una ley que marcará las futuras políticas de Estado", dijo el legislador esta mañana.

Indicó que su sector habló con casi todos los sectores y colectivos que representan la mayoría de las discapacidades, por lo que "es un cambio hablado y consensuado", expresó.

Al ser consultado sobre la problemática del Pami expresó que el principal problema es la cápita baja que la obra social paga a sus prestadores.

"Desde que asumió Milei a la fecha, la cápita aumentó un 111%, mientras que los incrementos de los servicios por la inflación subieron un 240%", dijo Biella.

Y puso como ejemplo a una clínica privada que pagaba de luz 900 mil pesos y que ahora debe abonar 14 millones de pesos al mes. “La provisión de oxígeno costaba al mes 800 mil pesos y ahora se pagan 10 millones de pesos, por eso tuvieron que recortar las atenciones a los afiliados del Pami", indicó.

También resaltó la importancia de encontrar una salida para ayudar a los mayores; y de esta manera evitar seguir saturando el sistema público, que termina cuidando y atendiendo a los ancianos de Pami.