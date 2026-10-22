Pizza sin fin!
Este viernes habrá noche de pizza libre en la Sociedad Italiana denominada “Pizzata, pizza e birra”.
Salta Hoy
22 / 10 / 2026
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El evento comenzará a las 21:00 horas, según comentó por Radio Salta, Belén Zannier, responsable de prensa y comunicaciones de la Sociedad Italiana de Salta.
El valor de la entrada es de 20 mil pesos por persona e incluye la cantidad ilimitada de porciones de pizza, una lata de cerveza y postre.
"Además habrá sorpresas importantes para los asistentes", anticipó Zannier.
La cita de con la “Pizzata” es en Zuviría 380 y las reservas de lugares se pueden hacer en el número de WhatsApp 3876-328434.