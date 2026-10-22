Pizza sin fin!

El evento comenzará a las 21:00 horas, según comentó por Radio Salta, Belén Zannier, responsable de prensa y comunicaciones de la Sociedad Italiana de Salta.

El valor de la entrada es de 20 mil pesos por persona e incluye la cantidad ilimitada de porciones de pizza, una lata de cerveza y postre.

"Además habrá sorpresas importantes para los asistentes", anticipó Zannier.

La cita de con la “Pizzata” es en Zuviría 380 y las reservas de lugares se pueden hacer en el número de WhatsApp 3876-328434.