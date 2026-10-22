Médicos de todo el país debaten en Salta la situación del sector y las obras sociales

El Dr. Jorge Iapichino, presidente de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), encabeza una jornada en Salta junto a profesionales médicos de distintos puntos del país.

Durante el diálogo con Radio Salta, el titular de la COMRA señaló que la situación económica afecta a todo el país de manera heterogénea, destacando que las provincias del sur cuentan con un escenario más favorable en comparación con el norte y el centro.

Iapichino indicó que la crisis es producto de un conjunto de factores que impactan tanto en los médicos como en la población: Retrasos en los pagos y en la actualización de las órdenes de consulta.

También los altos costos en medicamentos y prótesis. Una migración interna y externa de profesionales en búsqueda de mejores horizontes laborales.

También coincidió con el presidente del IPS, Martín Baccaro, quien dijo por Radio Salta que "los médicos recetan remedios muy costosos y que por eso no se puede aumentar los honorarios".

Asimismo, el referente nacional remarcó que la inflación en el sector de la salud es mayor que la inflación general, impulsada principalmente por el constante avance tecnológico.

En este sentido, sostuvo que el problema central es el desfinanciamiento y la falta de prioridades sanitarias por parte de los funcionarios, advirtiendo que si no se defienden los derechos de los médicos, la salud pública se resiente, ya que no existe una forma de reemplazar dicho recurso humano.