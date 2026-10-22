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Feria Oil & Gas en Neuquén: Impacto de Vaca Muerta y desafíos de la economía nacional

El licenciado en Economía, Rolando Carrizo, analizó en contacto con Radio Salta el boom petrolero en Neuquén, la transformación del modelo económico del país y las perspectivas de los sectores clave como la energía y la minería.

Salta Hoy

22 / 10 / 2026

 

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Participó en la feria Oil & Gas en Neuquén -el evento más importante del sector petrolero en Argentina- y destacó la masiva convocatoria que colapsó la capacidad hotelera y de departamentos de la ciudad, reflejando el fuerte dinamismo de la actividad hidrocarburífera.

Carrizo explicó que, si bien la actividad petrolera genera un importante efecto multiplicador en la cadena de valor (empleo directo, proveedores, servicios y construcción), también eleva el costo de vida local, afectando a quienes perciben salarios fuera de dicha industria.

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