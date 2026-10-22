Tragedia en Embarcación en un choque por alcance

El accidente ocurrió anoche alrededor de las 20:00 en el kilómetro 1.300 de la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje La Quena, cerca de Embarcación.

Según las primeras informaciones, un camión impactó desde atrás a una motocicleta en la que viajaban dos hermanos.

El conductor, de 41 años, quedó internado con politraumatismos. El test de alcoholemia al camionero dio negativo.

Una versión indica que la motocicleta no tenía luces, según lo manifestado por el camionero y deberá ser verificada por las pericias.

La cifra de víctimas fatales en siniestros viales en lo que va del año en Salta asciende a 106, mientras son 11 los fallecidos en el mes de octubre.



