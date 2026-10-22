Comenzaron las obras de remodelación en la nueva terminal de ómnibus de Salta

Las obras de transformación en la terminal de ómnibus de Salta dieron inicio formal con el arranque de la primera de las cinco etapas proyectadas para modernizar el establecimiento.

Tras asumir la operación el pasado 1 de agosto y cumplir una primera fase de 60 a 90 días de mantenimiento y arreglos menores, la nueva empresa prestataria comenzó con los trabajos de mayor envergadura.

Radio Salta habló con Gustavo Gaona, vocero de la firma, quien detalló que esta primera etapa —con un plazo estimado de ejecución de 180 días— incluye la renovación total de los frentes exteriores con una nueva piel arquitectónica, la incorporación de iluminación moderna, nuevo parquizado y el cierre perimetral de las dársenas para restringir el acceso peatonal y optimizar la seguridad.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción desde cero de los baños públicos, incorporando baños de familia, además de pintura general, pulido de pisos y nueva señalética.

Se recuerda que ya se encuentra vigente un estacionamiento de cortesía con 15 minutos libres para quienes dejen o busque un pasajero.m