Avanza la obra del nuevo pozo de agua en Plaza España para más de 20 mil vecinos

La obra del nuevo pozo profundo que Aguas del Norte lleva adelante en las inmediaciones de plaza España avanza a buen ritmo, marcando un paso clave para solucionar los problemas de baja presión que afectan a miles de hogares en la zona oeste de la ciudad de Salta. El proyecto beneficiará de forma directa a más de 20.000 vecinos de barrio Gran Bourg y alrededores.

En el marco de las tareas operativas y de desarrollo que se desarrollan en el predio, es posible que los vecinos noten la circulación de agua en las inmediaciones. Desde Aguas del Norte remarcaron que esta situación responde estrictamente a los trabajos propios de la obra y no guarda ninguna relación con pérdidas, desbordes ni roturas de cañerías.

En una segunda etapa, el proyecto se completará con la construcción de la cañería de impulsión encargada de conectar el pozo con la cisterna de almacenamiento, optimizando de manera integral el funcionamiento del sistema de distribución.

Esta intervención se enmarca dentro del plan de obras impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, que prioriza el acceso al agua como un eje central de la gestión pública. Bajo esta premisa, la empresa ya lleva ejecutadas y en ejecución 43 nuevas fuentes de abastecimiento en distintos puntos de la provincia desde 2023, de las cuales 10 corresponden específicamente a la ciudad de Salta.