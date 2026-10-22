Tres noches para celebrar el legado musical de Margarita Grosso

La música volverá a reunir a estudiantes, docentes, intérpretes y público en general en el marco del ciclo de conciertos de gala dedicado a homenajear a la maestra Margarita Grosso y reconocer su aporte a la formación musical.

La programación continuará el miércoles 4 de noviembre, a las 20, con “Resonancias pianísticas”, una presentación del Departamento de Piano de la Escuela Superior de Música N.º 6003 que propone un recorrido por obras musicales desde el siglo XVII hasta la actualidad.

La segunda cita será el miércoles 11 de noviembre, a las 21, con “In Memoriam”, bajo la dirección del profesor Eugenio Bucello. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, a las 20, se presentará “Manitos a la obra”, a cargo del Departamento de Piano de la institución educativa.

Los conciertos se realizarán en la sede de Pro Cultura Salta, ubicada en Mitre 331, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Salta, Pro Cultura Salta y la Escuela Superior de Música N.º 6003. El ciclo busca mantener vivo el legado de Margarita Grosso a través de propuestas que ponen en valor la formación, la interpretación y el encuentro en torno a la música.