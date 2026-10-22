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“Octubre en tu Seno” celebra diez años y se exhibe en el Paseo Ex Palúdica

La muestra itinerante podrá visitarse hasta el lunes 26 de octubre, de 9 a 23 horas, en la galería del Paseo Ex Palúdica, con entrada libre y gratuita. A través del arte, busca concientizar y visibilizar el cáncer de mama.

Salta Hoy

22 / 10 / 2026

 

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El Municipio acompaña e invita a vecinos y turistas a recorrer la muestra itinerante “Octubre en tu Seno”, que se encuentra en la galería del Paseo Ex Palúdica, ubicado en Güemes 175. La exposición podrá visitarse hasta el lunes 26 de octubre, de 9 a 23 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, dirigida por Karina Brito, celebra diez años de trayectoria promoviendo la concientización sobre el cáncer de mama a través del arte y las emociones.

En esta edición, el público podrá apreciar ocho pecheras intervenidas artísticamente y fotografías que recuperan momentos de las ediciones anteriores, reflejando el recorrido de un proyecto que busca generar conciencia, empatía y reflexión.

De esta manera, “Octubre en tu Seno” invita a conectar con el arte y a poner en valor la importancia de la prevención, la detección temprana y el acompañamiento en torno al cáncer de mama.

 

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