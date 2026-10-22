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La Policía secuestró más de 79 mil dosis de droga en 145 procedimientos en Salta

Durante la última semana, la Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, secuestró 79.313 dosis de marihuana y cocaína en 145 procedimientos realizados en la vía pública y allanamientos. Como resultado, 18 personas fueron detenidas.

Salta Hoy

22 / 10 / 2026

 

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La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó procedimientos en distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de las acciones contra el narcomenudeo.

Las intervenciones incluyeron controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos vinculados a investigaciones por comercialización de estupefacientes.

Como resultado, se secuestraron 79.313 dosis de droga, entre marihuana y cocaína, y 18 personas fueron detenidas.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias realizadas a través del sitio de Denuncias Web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otras intervenciones policiales que permitieron reunir información y avanzar con las investigaciones.

El Ministerio de Seguridad destaca la importancia de la participación ciudadana y recuerda que los reportes realizados mediante Denuncias Web, el 911 y otros canales habilitados contribuyen al trabajo preventivo y a las investigaciones contra el narcomenudeo.

En todos los casos tomó intervención la Justicia, a través de las fiscalías competentes de cada jurisdicción.

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