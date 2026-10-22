El IPV sorteará viviendas remanentes en municipios del interior de la provincia

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará este viernes 23, a partir de las 11, un nuevo sorteo público con transmisión en vivo por sus redes sociales, mediante el cual se adjudicará una vivienda remanente en El Galpón y tres departamentos en Rosario de la Frontera. Se trata de unidades que quedaron disponibles en cada localidad.

En el sorteo participarán familias que entre sus integrantes tengan al menos una persona con discapacidad, priorizando de esta manera las situaciones de mayor vulnerabilidad social.

Al tratarse de viviendas remanentes, el IPV decidió definir su adjudicación mediante sorteo público, garantizando así que el proceso sea transparente y equitativo para todas las familias que cumplen con los requisitos establecidos. Los postulantes pueden consultar su número de participación en la web del IPV.