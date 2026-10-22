Salta y China amplían sus vínculos a través de la gastronomía, el turismo y la cultura
Se realizó el Encuentro Sino-Andino, que reunió a representantes de la comunidad del país asiático, empresarios y emprendedores salteños, para promover nuevas posibilidades de vinculación comercial.
Salta Hoy
22 / 10 / 2026
El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, estuvo presente en el Encuentro Sino-Andino de Gastronomía, Turismo y Cultura, realizado en el Centro Cultural Dino Saluzzi.
La actividad, organizada por el Foro Sino-Andes y la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Salta (CPyMES), reunió a representantes de la comunidad china, empresarios, productores y emprendedores vinculados a la temática.
Este encuentro propuso una experiencia de intercambio entre las tradiciones del país asiático y las raíces salteñas, con el arte culinario como eje de acercamiento. La convocatoria permitió dar visibilidad a la producción regional, promover contactos entre actores de ambos Estados y explorar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.
En la ocasión, Lupión destacó la relación que Salta mantiene con la República Popular China a partir de las inversiones productivas, especialmente en minería, y señaló la importancia de extender esos vínculos hacia otras actividades económicas.
En ese sentido, hizo referencia a su reciente visita a ese país, en donde mantuvo encuentros con autoridades, académicos y empresarios, para poner en valor el potencial de la provincia en materia de alimentos, vinos, productos regionales y actividades turísticas.
“Salta tiene una producción diversa, empresas con capacidad de crecimiento y emprendedores que pueden encontrar nuevas oportunidades en este intercambio. Nuestro interés es acompañarlos y facilitar esos vínculos”, expresó el ministro.
Asimismo, reconoció el trabajo de los organizadores y de los participantes que hicieron posible la experiencia y destacó que estos espacios “permiten acercar tradiciones, fortalecer relaciones personales y generar contactos que pueden traducirse en futuras iniciativas empresariales”.