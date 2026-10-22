Vuelve el programa “Ver Para Ser Libres” a Salta

El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, anunció el regreso del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, que iniciará una nueva etapa de operativos territoriales el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad, dos unidades móviles recorrerán simultáneamente distintos municipios de la provincia, acercando controles oftalmológicos y anteojos gratuitos a niños y niñas de entre 6 y 17 años.

La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, conducido por Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual de estudiantes de escuelas primarias, especialmente en localidades del interior provincial.

Durante cinco semanas, los equipos profesionales desplegarán operativos en distintas regiones de Salta, con recorridos que abarcarán municipios del norte, sur, centro y los Valles Calchaquíes. La incorporación de dos unidades móviles permitirá desarrollar jornadas de atención en simultáneo y ampliar el alcance territorial del programa.

“Ver Para Ser Libres” tiene como objetivo detectar dificultades visuales que puedan afectar el aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes. Para ello, las unidades móviles cuentan con equipamiento especializado que permite realizar evaluaciones oftalmológicas, determinar la necesidad de corrección visual y facilitar la entrega de anteojos sin costo. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestionará su confección en laboratorio.

Esta nueva etapa da continuidad al trabajo que el Gobierno Provincial y Nacional vienen desarrollando para acercar prestaciones esenciales a comunidades de distintos puntos de Salta, mediante dispositivos que permiten brindar atención directamente en territorio.

El operativo comenzará el lunes 26 de octubre en Salvador Mazza y General Pizarro, y continuará hasta el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el siguiente cronograma.

Cronograma de operativos

Primera semana | Del 26 al 30 de octubre

Móvil 1

26/10 – Salvador Mazza

27/10 – Aguaray

28/10 – Tartagal

29/10 – General Mosconi

30/10 – General Ballivián

Móvil 2

26/10 – General Pizarro

27/10 – Apolinario Saravia

28/10 – Las Lajitas

29/10 – El Quebrachal

30/10 – El Galpón

Segunda semana | Del 2 al 6 de noviembre

Móvil 1

02/11 – Embarcación

03/11 – Dragones

04/11 – Pluma de Pato (Km 2)

05/11 – Morillo

06/11 – Los Blancos

Móvil 2

02/11 – Metán

03/11 – Rosario de la Frontera

04/11 – El Tala

05/11 – La Candelaria

06/11 – El Jardín

Tercera semana | Del 9 al 13 de noviembre

Móvil 1

09/11 – Urundel (feriado laboral)

10/11 – Colonia Santa Rosa

11/11 – Hipólito Yrigoyen

12/11 – Orán

13/11 – Isla de Cañas

Móvil 2

09/11 – Guachipas (feriado laboral)

10/11 – La Viña

11/11 – Coronel Moldes

12/11 – Chicoana

13/11 – Rosario de Lerma

Cuarta semana | Del 16 al 20 de noviembre

Móvil 1

16/11 – Rivadavia Banda Sur

17/11 – La Unión

18/11 – Jornada de traslado

19/11 – El Bordo

20/11 – Campo Santo

Móvil 2

16/11 – Cachi

17/11 – Seclantás

18/11 – Molinos

19/11 – Angastaco

20/11 – San Carlos

Quinta semana | Del 23 al 27 de noviembre

Móvil 1

23/11 – Feriado

24/11 – Río Piedras

25/11 – Vaqueros

26/11 – La Caldera

27/11 – San Lorenzo

Móvil 2

23/11 – Feriado

24/11 – Animaná

25/11 – Cafayate

26/11 – El Carril

27/11 – La Merced