Vuelve el programa “Ver Para Ser Libres” a Salta
Desde el 26 de octubre comenzará una nueva etapa del programa que brinda controles oftalmológicos y anteojos gratuitos a niños y niñas en edad escolar. Dos unidades móviles recorrerán en simultáneo distintos municipios de toda la provincia.
Salta Hoy
22 / 10 / 2026
El Gobierno de Salta, a través del Ministerio de Desarrollo Social, anunció el regreso del programa nacional “Ver Para Ser Libres”, que iniciará una nueva etapa de operativos territoriales el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad, dos unidades móviles recorrerán simultáneamente distintos municipios de la provincia, acercando controles oftalmológicos y anteojos gratuitos a niños y niñas de entre 6 y 17 años.
La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, conducido por Mario Mimessi, y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud visual de estudiantes de escuelas primarias, especialmente en localidades del interior provincial.
Durante cinco semanas, los equipos profesionales desplegarán operativos en distintas regiones de Salta, con recorridos que abarcarán municipios del norte, sur, centro y los Valles Calchaquíes. La incorporación de dos unidades móviles permitirá desarrollar jornadas de atención en simultáneo y ampliar el alcance territorial del programa.
“Ver Para Ser Libres” tiene como objetivo detectar dificultades visuales que puedan afectar el aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes. Para ello, las unidades móviles cuentan con equipamiento especializado que permite realizar evaluaciones oftalmológicas, determinar la necesidad de corrección visual y facilitar la entrega de anteojos sin costo. En aquellos casos que requieren lentes con características específicas, se gestionará su confección en laboratorio.
Esta nueva etapa da continuidad al trabajo que el Gobierno Provincial y Nacional vienen desarrollando para acercar prestaciones esenciales a comunidades de distintos puntos de Salta, mediante dispositivos que permiten brindar atención directamente en territorio.
El operativo comenzará el lunes 26 de octubre en Salvador Mazza y General Pizarro, y continuará hasta el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el siguiente cronograma.
Cronograma de operativos
Primera semana | Del 26 al 30 de octubre
Móvil 1
26/10 – Salvador Mazza
27/10 – Aguaray
28/10 – Tartagal
29/10 – General Mosconi
30/10 – General Ballivián
Móvil 2
26/10 – General Pizarro
27/10 – Apolinario Saravia
28/10 – Las Lajitas
29/10 – El Quebrachal
30/10 – El Galpón
Segunda semana | Del 2 al 6 de noviembre
Móvil 1
02/11 – Embarcación
03/11 – Dragones
04/11 – Pluma de Pato (Km 2)
05/11 – Morillo
06/11 – Los Blancos
Móvil 2
02/11 – Metán
03/11 – Rosario de la Frontera
04/11 – El Tala
05/11 – La Candelaria
06/11 – El Jardín
Tercera semana | Del 9 al 13 de noviembre
Móvil 1
09/11 – Urundel (feriado laboral)
10/11 – Colonia Santa Rosa
11/11 – Hipólito Yrigoyen
12/11 – Orán
13/11 – Isla de Cañas
Móvil 2
09/11 – Guachipas (feriado laboral)
10/11 – La Viña
11/11 – Coronel Moldes
12/11 – Chicoana
13/11 – Rosario de Lerma
Cuarta semana | Del 16 al 20 de noviembre
Móvil 1
16/11 – Rivadavia Banda Sur
17/11 – La Unión
18/11 – Jornada de traslado
19/11 – El Bordo
20/11 – Campo Santo
Móvil 2
16/11 – Cachi
17/11 – Seclantás
18/11 – Molinos
19/11 – Angastaco
20/11 – San Carlos
Quinta semana | Del 23 al 27 de noviembre
Móvil 1
23/11 – Feriado
24/11 – Río Piedras
25/11 – Vaqueros
26/11 – La Caldera
27/11 – San Lorenzo
Móvil 2
23/11 – Feriado
24/11 – Animaná
25/11 – Cafayate
26/11 – El Carril
27/11 – La Merced